В киевской многоэтажке от жары загорелся кондиционер

Вечером во вторник, 22 июня, на улице Копыловской в Подольском районе Киева вспыхнул кондиционер в многоэтажном доме.

«Такое пекло, что даже кондиционеры не могут справиться. Только что с Копыловской, 12б, поступил вызов о пожаре. Предварительно видно, что в одной из квартир в многоквартирном доме произошел пожар — горит кондиционер» , — сообщил очевидец произошедшего.

В последние дни в Киеве зафиксирована аномальная жара. В среду, 23 июня, в столице синоптики прогнозируют до +34 °C.