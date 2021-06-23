Самые модные резиновые шлепанцы 2021 года

Резиновые сланцы являются самой удобной летней обувью, поэтому популярные дизайнеры в этом году добавили их в свои коллекции. Шлепанцы стали повседневным дополнением трендового образа, теперь их можно носить не только на пляж, сообщает Обозреватель.

Такая обувь – оптимальный вариант для очень жаркого лета, особенно во время отдыха вблизи водоемов. Резиновые сланцы с анатомической формой подошвы надевают иконы стиля. Сдержанную широкую модель обуви можно комбинировать со многими образами и не бояться носить с носками. Самые трендовые модели сланцев в 2021 году смотрите далее в материале.

Новую модель резиновых сланцев полюбили все.

Для романтических и нежных образов следует выбирать сланцы с прозрачными вставками нейтрального оттенка.

Сланцы с прозрачными вставками подчеркивают изящество ножек.

Флип-флопы в тренде уже не первый год. Модницы в 2021 году выбирают более объемные вьетнамки на высокой подошве.

Вьетнамки с широкими лямками в тренде в 2021 году.

Шлепанцы с квадратным носком до сих пор на пике популярности. В этом году дизайнеры дополнили обувь разнообразным плетением.

Шлепанцы с плетением ультрамодные в этом сезоне.

Обувь на платформе подойдет к изысканным летним платьям макси. Это удобная альтернатива привычным лодочкам, которые девушки одевают под платье.