В Украину прибыла президент Грузии (фото)

В среду, 23 июня, в Украину с официальным визитом прибыла президент Грузии. Саломе Зурабишвили приземлилась в Киеве, написал в Facebook украинский дипломат, заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Бондар, сообщает Обозреватель.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", – подписал Бондар снимки.

Фото: Василий Бондар / Facebook

В рамках визита Зурабишвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча глав государств пройдет с глазу на глаз, а также в расширенном составе. На 12:40 среды запланирован выход Зурабишвили и Зеленского к прессе в Мариинском дворце.

Кроме того, президент Грузии поговорит с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Фото: Василий Бондар / Facebook

Зурабишвили возглавила Грузию в 2018 году путем демократических выборов. Она стала первой женщиной-верховнокомандующей в истории страны. Первая их встреча с Зеленским прошла в мае 2019 года на инаугурации новоизбранного гаранта Украины.