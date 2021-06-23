SpaceX хочет покрыть планету интернетом Starlink к сентябрю

Компания SpaceX намерена к сентябрю покрыть всю планету доступом к спутниковому интернету Starlink, сообщает УНИАН.

"Мы успешно подготовили 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, мы получим постоянное глобальное покрытие, поэтому это должно произойти ближе к сентябрю" , - заявила президент компании SpaceX Гвен Шотвелл

После запуска всех 12 тысяч спутников стоимостью 10 миллиардов долларов, необходимо будет получить разрешение на использование во всех странах мира.

Спутниковый интернет Starlink должен появиться в Украине в 2022 году. А уже в этом году он должен добраться до континентальной Европы.

Пользователю Starlink необходимо будет заплатить $99 за комплект из антенны и маршрутизатора. Общая цена за пользование Starlink составит $499, а еще $99 нужно будет платить ежемесячно.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

Компания постоянно наращивает группировку своих спутников на орбите.