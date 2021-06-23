ВОЗ дала рекомендации по путешествиям
Представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что людям, которые хотят отправиться в путешествие, необходимо тщательно взвесить, насколько это им необходимо, сообщает Лента.Ру.
"Путешествия и массовые мероприятия могут увеличить риск заражения и распространения COVID-19. От вашего решения зависит окончание этой пандемии", — подчеркнули в ВОЗ.
Если человек все же решится на поездку, то ему надо соблюдать все необходимые меры предосторожности.
В организации отметили, что риски заражения возрастают в летний период: больше скопления людей и массовых мероприятий, повышается мобильность населения, проходят крупные фестивали и спортивные мероприятия. Из-за этого особенно важно чаще мыть руки, соблюдать физическую дистанцию и носить маски. Кроме того, нужно по возможности избегать встреч в помещениях и многолюдных местах.
"ВОЗ также призывает всех и везде делать прививки, как только у вас появится возможность", — подчеркнули в организации.