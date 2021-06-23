В Кирилловке произошло ЧП с прогулочным катером

В поселке Кирилловка несколько часов продолжалась операция по спасению пассажиров катера, который поломался во время прогулки, сообщает Вести.

Отмечается, что катер "Ласточка" с четырнадцатью туристами, среди которых трое детей, в результате технической неисправности заглох в Утлюкском лимане. Ликвидировать неисправность самостоятельно команде не удалось. Из-за непогоды возникла угроза выноса неуправляемого судна в открытое Азовское море.

Спасательная операция, в которой приняли участие бойцы ГСЧС и сотрудники полиции, длилась несколько часов и завершилась к 21:00.

С помощью спецтехники и гидроциклов прогулочное судно удалось прибуксировать к берегу. Пассажиры не пострадали.