Таиландский Пхукет откроется для вакцинированных туристов

Правительство Таиланда разрешило вакцинированным против коронавируса туристам, которые прибывают на остров Пхукет с 1 июля, не идти на обязательную самоизоляцию, ссылаясь на CNA, сообщает Укринформ.

Отмечается, что это первый шаг власти, которая стремится реанимировать экономику страны, пострадавшую в результате пандемии.

Ранее Таиланд ввел строгие ограничения для туристов, чтобы остановить распространение болезни COVID-19, но это привело к самым худшим показателям экономического роста в стране со времени финансового кризиса 1997 года.

Таиланд был закрыт для туристов более года из-за введенных ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса.

В марте правительство Таиланда разрешило вакцинированным туристам не проходить двухнедельную изоляцию, но после того, как в апреле страну охватила третья волна пандемии, это требование вернулось.