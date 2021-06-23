Таиландский Пхукет откроется для вакцинированных туристов
Правительство Таиланда разрешило вакцинированным против коронавируса туристам, которые прибывают на остров Пхукет с 1 июля, не идти на обязательную самоизоляцию, ссылаясь на CNA, сообщает Укринформ.
Отмечается, что это первый шаг власти, которая стремится реанимировать экономику страны, пострадавшую в результате пандемии.
Ранее Таиланд ввел строгие ограничения для туристов, чтобы остановить распространение болезни COVID-19, но это привело к самым худшим показателям экономического роста в стране со времени финансового кризиса 1997 года.
Таиланд был закрыт для туристов более года из-за введенных ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса.
В марте правительство Таиланда разрешило вакцинированным туристам не проходить двухнедельную изоляцию, но после того, как в апреле страну охватила третья волна пандемии, это требование вернулось.