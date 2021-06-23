Как правильно пить кофе, чтобы не набрать лишний вес

, сообщает WomanEL.

Исследования показали, что регулярное употребление нужного количества кофе имеет потенциальную пользу для здоровья. Он содержит антиоксиданты и другие активные вещества, которые могут уменьшить внутреннее воспаление и защитить от болезней.

Употребление кофе также может помочь снизить риск болезни Паркинсона, защитить печень, укрепить ДНК и снизить риск рака толстой кишки.

Почему ваш кофе вреден для фигуры

Одна из этих потенциальных ошибок – это то, какое молоко вы используете. Если вы пьете латте из цельного молока, попробуйте обезжиренное молоко. Скорее всего, ваша чашка полезного кофеина будет иметь такой же сливочный вкус (90 калорий) по сравнению с цельным молоком, которое содержит примерно 150 калорий на порцию. Если вы действительно хотите сэкономить на калориях, попробуйте немолочную альтернативу. Например, миндальное молоко, которое содержит примерно 40 калорий на порцию.

Превращать кофе в десерт тоже нельзя

Понятно, что вы захотите превратить свой кофе в сладкое угощение, учитывая все доступные заманчивые начинки. Но добавлять ароматные сиропы, взбитые сливки и подсластители очень вредно. Простой черный кофе имеет незначительное количество калорий. А кофе с добавками может превысить 500 калорий. Любая польза для здоровья будет испорчена добавленным жиром, сахаром и калориями.

Регулярное употребление сахара в кофе может усилить воспаление, привести к образованию кариеса, а также заставить вас набрать лишний вес, если вы не будете осторожны. Искусственные подсластители лучше, но могут вызвать другие проблемы.