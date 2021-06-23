Умер легендарный украинский футболист Ярослав Думанский

Ивано-Франковская областная ассоциация футбола сообщила о смерти бывшего футболиста Карпат и Динамо Ярослава Думанского. Ему был 61 год, сообщает 24 Канал.

Причина смерти легендарного украинского футболиста не сообщается.

Кто такой Ярослав Думанский?