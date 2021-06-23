В Украине нет возможности выявлять штамм "Дельта Плюс"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинские лаборатории не имеют технических возможностей выявлять новый дельта-штамм коронавируса, который активно распространяется по миру, сообщает Слово и дело.

"В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять индийский штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм Дельта", - написал он.

Радуцкий также отметил, что штамм быстро распространяется по миру - его обнаружили в 92 странах. К тому же, он не реагирует на вакцину - 96% случаев заражения дельта-штаммом в Великобритании произошли с вакцинированными.