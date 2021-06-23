В Украине заработает реестр квалификаций

В Украине заработает электронный ресурс, который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров, которые будут присваивать квалификации на базе самообразования, сообщает ЛигаБизнес.

Также с помощью Реестра работодатели в открытом доступе смогут проверять достоверность документов о наличии квалификации работников.

Кабинет Министров Украины на своем заседании принял внесенное Министерством образования и науки Украины постановление "Об утверждении Положения о Реестре квалификаций", разработанную Национальным агентством квалификаций.

Квалификационные центры будут осуществлять оценивание результатов обучения лиц, полученного путем неформального обучения или информального образования, будут присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Как указывает Голова Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк, на первом этапе Реестр будет содержать информацию об аккредитованных квалификационных центрах, документах, которые подтверждают присвоение квалификации конкретному человеку, перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку, учет экспертов по аккредитации квалификационных центров и информацию о квалификациях.

"HR департаментам больше не нужно будет искать на разных ресурсах, обычно бумажных, информацию о списке квалификаций, необходимые компетентности работников или наличие профессионального стандарта. Все это можно будет получить в одном ресурсе" , - отметил Юрий Баланюк.

Юрий Баланюк также сказал, что Реестр квалификаций станет главной информационной платформой для квалификационных центров.

"Каждый, кто захочет подтвердить свою квалификацию, конвертировать свои умения, навыки и компетентности в сертификат о присвоении квалификации и иметь возможность официально трудоустраиваться, зайдет на сайт Реестра, и получит информацию, где есть квалификационные центры, какая стоимость присвоения квалификации, что нужно знать и уметь для той или другой профессиональной квалификации" , - сообщил Юрий Баланюк.

В Национальном агентстве квалификаций также отмечают, что в конце 2020 года Реестр квалификаций был запущен в Beta-версии и теперь он готов для полноценной работы.