НБУ признал медленные темпы восстановления экономики Украины

Экономика Украины после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, восстанавливается медленнее, чем ожидалось. По оперативной оценке, ВВП в I квартале 2021 года снизился на 2% в годовом измерении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что такой результат "несколько контрастирует с высокими темпами восстановления потребительского спроса и благоприятной ситуацией для большинства ключевых секторов экономики".

"Негативно на изменении ВВП влияли снижение физических объемов экспорта товаров, стремительное восстановление импорта и слабые инвестиции. Дополнительным фактором сокращения стал карантин" , — отмечается в отчете госрегулятора.

По данным Нацбанка, как и в других странах, прирост ВВП в годовом измерении во II квартале будет значительным благодаря эффекту низкой базы сравнения прошлого года. В то же время фундаментально ситуация также улучшается — стремительно растет частное потребление, а условия торговли для основных экспортных отраслей очень благоприятны.

Согласно отчету, риск введения нового карантина в случае роста заболеваемости COVID-19 сохраняется. Вакцинация сейчас происходит медленно — на середину июня хотя бы одну дозу вакцины в Украине получили лишь 4% населения.