Нацбанк отозвал лицензии шести финансовых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал все лицензии на ведение финансовой деятельности у шести компаний. Причиной стал отказ финансовых компаний от проведения внеплановых проверок – сотрудников НБУ не допускали к документам, а представители самих компаний исчезали в первый день проверки, сообщает Сегодня.

Как сообщает пресс-служба НБУ, лицензий лишились ФК "Анесси", ФК "Стройинвестконсалт-21", КУ "Приват Инвестгруп", ФК "Основафинанс", "Мантор", ФК "Финанс инновация". Они больше не могут заключать новые договоры с клиентами, но обязательства по старым договорам должны выполнить.

"По результатам проверок установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к осуществлению проверки и/или лицо, уполномоченное представлять интересы финансовой компании, отсутствовало в течение первого дня проверки" , – сообщили в НБУ.

Регулятор уточнил, что такие действия небанковских финучреждений, по закону, являются основанием для лишения лицензий.