Илон Маск проведет "День искусственного интеллекта Tesla"

Главной целью "Дня искусственного интеллекта Tesla", который по словам главы Tesla состоится в июле, будет не только демонстрация прогресса в сфере разработки программного и аппаратного обеспечения для работы искусственного интеллекта. Компания намерена использовать эту возможность в первую очередь для того, чтобы привлечь новые таланты в отдел ИИ, сообщает 24 Канал.

В последние несколько лет Tesla начала проводить мероприятия, основная цель которых – не презентация новой продукции для публики, а демонстрация технологических достижений в различных сферах, над которыми работают инженеры компании.

Так, в 2019 году прошел "День автономности", а в 2020 – "День батарей". Теперь глава компании Илон Маск объявил в своем твиттере, что следующим будет "День искусственного интеллекта в Tesla".

Чего стоит ожидать от нового мероприятия Tesla

В своем посте в твиттере Маск дал понять, что одной из задач мероприятия будет рекрутинг новых специалистов, которые хотели бы поработать в компании над продуктами на базе технологии искусственного интеллекта.

"Собираемся провести "День ИИ в Tesla" через месяц или около того. Расскажем о прогрессе в разработке софта и железа Tesla AI, об обучении и выводах. Цель – рекрутинг," , – написал Маск.

Глава Tesla давно утверждает, что люди, которые интересуются темой искусственного интеллекта, должны рассматривать вариант работы в Tesla. Илон Маск подчеркивает, что это "самый быстрый способ реализации своих идей в реальность".

Развитие Tesla

Здесь стоит обратить внимание на то, как Маск видит будущее компании. Весной он поделился с инвесторами своими новыми идеями и взглядами на будущее. Миллиардер считает, что Tesla не просто производитель автомобилей, а совокупность стартапов. А вскоре с брендом Tesla будут ассоциировать технологии искусственного интеллекта и робототехники так, как сейчас это касается автомобилей и аккумуляторов.