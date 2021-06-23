Доступная ипотека: какое жилье выбрали украинцы
В Украине по состоянию на 22 июня банки подписали 461 кредитный договор по программе "Государственная ипотека 7%". В целом украинцы получили 393,09 миллиона гривен, сообщает 24 Канал.
Еще 782 заявки на участие в программе рассматриваются банками.
Что такое "Доступная ипотека под 7%"
Программа, которую разработало Министерство финансов Украины. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.
Какое жилье пользуется популярностью
В программе "Доступное жилье 7%" украинцы выбрали:
- 22,87% – жилье на первичном рынке;
- 77,13% – недвижимость на вторичном рынке.
Среди 782 заявок на сумму 679,72 миллиона гривен, которые еще рассматриваются банками:
- 19,63% – первичное жилье;
- 80,37% – вторичное жилье.
Кто участвует в программе
"Доступная ипотека 7%" действует в 23 регионах Украины, в том числе городе Киеве.
На прошлой неделе самыми активными были:
- город Киев (35,3%).
- Киевская область (29,6%).
- Харьковская область (6,8%).
- Львовская область (5,2%).
- Ровенская область (4,2%).