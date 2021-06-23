Доступная ипотека: какое жилье выбрали украинцы

В Украине по состоянию на 22 июня банки подписали 461 кредитный договор по программе "Государственная ипотека 7%". В целом украинцы получили 393,09 миллиона гривен, сообщает 24 Канал.

Еще 782 заявки на участие в программе рассматриваются банками.

Что такое "Доступная ипотека под 7%"

Программа, которую разработало Министерство финансов Украины. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.

Какое жилье пользуется популярностью

В программе "Доступное жилье 7%" украинцы выбрали:

  • 22,87% – жилье на первичном рынке;
  • 77,13% – недвижимость на вторичном рынке.

Среди 782 заявок на сумму 679,72 миллиона гривен, которые еще рассматриваются банками:

  • 19,63% – первичное жилье;
  • 80,37% – вторичное жилье.

Кто участвует в программе

"Доступная ипотека 7%" действует в 23 регионах Украины, в том числе городе Киеве.

На прошлой неделе самыми активными были:

  • город Киев (35,3%).
  • Киевская область (29,6%).
  • Харьковская область (6,8%).
  • Львовская область (5,2%).
  • Ровенская область (4,2%).
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Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины

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