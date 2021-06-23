Самые популярные мифы о пользе кокосового масла

Кокосовое масло применяют при болезнях и кожных заболеваниях. Оно способно глубоко проникать в кожу, а это - идеально для сухой кожи. Но не все мифы о кокосовом масле одинаково правдивы, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала косметолог и консультант по здоровому питанию Анна Галицына. Кокосовое масло давно уже вошло в привычное пользование хозяек. Современные красавицы используют его также для ухода за волосами, ногтями и лицом, для лечения и даже для приготовления пищи.

"Кокосовое масло содержит большое количество насыщенных жиров, а это имеет хорошее влияние на дряблую и очень сухую кожу" , - комментирует Анна Галицына.

Все - из-за содержания полезных веществ и витаминов. Кокосовое масло богато витаминами А, Е и К, содержит лауриновой кислоты и кальций. Также оно способно защищать кожу от ветра, холода и солнца.

Мифы о кокосовом масле

Однако уже можно насчитать ряд мифов, связанных с этим маслом. Мол, в ее составе есть полиненасыщенные жиры, которые считают полезными, однако значительно больше там насыщенных, которые плохо усваиваются организмом.

"Такое количество насыщенных жиров, которое вмещает кокосовое масло - более 65%, может провоцировать плохой холестерин в крови, что в свою очередь вызывает сердечно-сосудистые заболевания" , - объясняет эксперт.

Для кожи лица такое масло тоже не подходит, ведь оно очень плотное. И если ваша кожа склонна к высыпаниям, кокосовое масло способно закупорить поры - и тем самым вызвать раздражение с мелкими акне и зудом.

Следующий миф - на кокосовом масле можно безопасно обжаривать продукты. Исследования доказывают - употреблять термически обработанную на этом масле пищу опасно. Тем более, обжаривания не является безопасным способом термической обработки.

"Лечебные свойства и антиоксидантные свойства у масла есть, но существует множество различных масел, которые не провоцируют заболеваний. Поэтому кокосовое масло я все же не рекомендую использовать в пищу" , - отметила Анна Галицына.

Ну и третий миф - ежедневное употребление кокосового масла способствует похудению. Такие исследования действительно проводили, но количество испытателей слишком низкое, чтобы верить данным, а если вспомнить, какое количество жиров содержит кокосовое масло, окажется, что похудеть с ее помощью трудно.

Польза кокосового масла

А вот для чего масло подходит, так это для кожи головы. Кокосовое масло придаст волосам здоровый блеск и густоту.

"Кокосовое масло можно использовать для кожи головы и для волос. Если есть лишнее шелушение или зуд - можно делать маски для волос" , - советует эксперт.

Хранить его лучше в прохладном закрытом месте, срок годности - от 2-х до 4-х лет.