За сутки более 31 тыс. украинцев завершили вакцинацию

За минувшие сутки, 22 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 53 786 человек, ссылаясь на Министерство здравоохранения, сообщает Интерфакс-Украина.

Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы – 31 260.

В течение суток работали 412 мобильных бригад, 1 064 пункта вакцинации.

В лист ожидания вакцинации записались 725 976 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу – 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 394 107 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 149 244 прививки.