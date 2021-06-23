В США сотрудников больницы уволили из-за отказа от вакцины

Более 150 сотрудников больничной системы Хьюстона, отказавшихся получить вакцину от COVID-19, были уволены после того, как судья отклонил иск сотрудника по поводу требования о вакцине, пишут иностранные СМИ.

Сотрудники, подавшие иск об отмене принудительной вакцинации, сравнили свою ситуацию с медицинскими экспериментами, проводившимися над жертвами в нацистских лагерях во время Второй мировой войны.

В то же время, окружной судья США Линн Хьюз назвала это сравнение "предосудительным" и заявила, что содержащиеся в иске утверждения о том, что вакцины являются экспериментальными и опасными, являются ложными.

Дженнифер Бриджес, медсестра, проработавшая шесть с половиной лет в медико-хирургическом стационаре в больнице методистов Хьюстона, сообщила, что ее директор позвонил, чтобы спросить, получила ли она вакцину или предприняла ли какие-либо усилия для этого. Когда она ответила "нет" - ей сказали, что она уволена.

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что, хотя и было зарегистрировано небольшое количество проблем со здоровьем, вакцины COVID-19 безопасны и высокоэффективны.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что такие требования к вакцинам, особенно в условиях кризиса общественного здравоохранения, вероятно, будут по-прежнему поддерживаться в суде.