В США сотрудников больницы уволили из-за отказа от вакцины
Более 150 сотрудников больничной системы Хьюстона, отказавшихся получить вакцину от COVID-19, были уволены после того, как судья отклонил иск сотрудника по поводу требования о вакцине, пишут иностранные СМИ.
Сотрудники, подавшие иск об отмене принудительной вакцинации, сравнили свою ситуацию с медицинскими экспериментами, проводившимися над жертвами в нацистских лагерях во время Второй мировой войны.
В то же время, окружной судья США Линн Хьюз назвала это сравнение
"предосудительным" и заявила, что содержащиеся в иске утверждения о том, что вакцины являются экспериментальными и опасными, являются ложными.
Дженнифер Бриджес, медсестра, проработавшая шесть с половиной лет в медико-хирургическом стационаре в больнице методистов Хьюстона, сообщила, что ее директор позвонил, чтобы спросить, получила ли она вакцину или предприняла ли какие-либо усилия для этого. Когда она ответила "нет" - ей сказали, что она уволена.
Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что, хотя и было зарегистрировано небольшое количество проблем со здоровьем, вакцины COVID-19 безопасны и высокоэффективны.
Эксперты по правовым вопросам говорят, что такие требования к вакцинам, особенно в условиях кризиса общественного здравоохранения, вероятно, будут по-прежнему поддерживаться в суде.