Стало известно, когда "пылевая буря" покинет столицу

Ситуация с "пылевой бурей" в Киеве улучшится к середине ночи 24 июня, однако окончательные явления перемещения пылевых частиц могут наблюдаться еще некоторое время, сообщает Украинская правда.

"22 июня в Киеве зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - говорится в сообщении.