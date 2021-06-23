Патрули НАТО 8 раз за неделю сопровождали самолеты РФ

За прошедшую неделю, 14-20 июня, истребители воздушной полиции НАТО восемь раз поднимались в воздух для сопровождения более 20 российских военных самолетов, которые летели в международном воздушном пространстве над Балтией. Об этом, ссылаясь на пресс-службу минобороны Литвы, сообщает Depo.ua.

Инциденты с российскими самолетами произошли 15 июня (трижды), 16 июня (дважды), 17 июня, 18 июня (дважды). При этом 17 июня истребители НАТО поднимались в воздух "в связи с активизацией действий в Калининградской области" , а не для сопровождения.

В сообщении отмечается, что военным удалось распознать следующие российские самолеты — А-50 (дважды), Су-27 (шесть раз), Су-24 (четыре раза), Ту-160, Су-35 (шесть раз), Ан-30 Ан-12, Су-34, Ил-22, Ан-26.

Во время всех трех сопровождений, которые имели место 15 июня, у российских самолетов не было плана полета, они летели с выключенными транспондерами и поддерживали связь с Региональным центром управления полетами (RSVC).

Распознанные самолеты летели из Калининградской области на "основную часть России" или в обратном направлении.

Как известно, миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.