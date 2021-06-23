Гол Модрича похоронил надежды Шотландии на плей-офф Евро-2020

Сборная Хорватии 22 июня сыграла последний матч в группе D. Лидер хозяев Лука Модрич помог команде уверенно обыграть Шотландию, сообщает 24 Канал.

Модрич вывел Хорватию в плей-офф

На 62-й минуте Модрич вывел хорватскую команду вперед. При счете 1:1 Лука забил второй гол сборной Хорватии в ворота Шотландии.

Игрок Реала получил передачу на грани штрафной и мощным ударом в одно касание пробил мимо голкипера. Снайперский выстрел удался Модричу.

Через 15 минут хорваты забили третий и установили окончательный счет встречи 3:1. Благодаря победе Хорватия с 4 очками со второго места вышла в плей-офф Евро-2020. Шотландцы завершили групповой раунд на последней строчке в группе. В их активе осталось лишь одно очко.

В 1/8 финала Англия в понедельник, 28 июня, Хорватия сыграет на арене "Паркен" в Копенгагене сразится со второй сборной квартета Е (Швеция, Словакия, Испания или Польша).

Видео гола Модрича