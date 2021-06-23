Россия ответственна за процветание соседних стран – Путин

Президент России Владимир Путин сделал заявление о соседних странах. Он видит "ответственность" России за их процветание, сообщает РБК-Украина.

По словам Путина, "турбулентность геополитических процессов"﻿ в мире возрастает. Якобы продолжается "эрозия международного права".

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", – заявил Путин.

Более того, президент России заявил о попытках в мире использовать силу для "продавливания своих интересов, укрепления собственной безопасности за счет безопасности других" .