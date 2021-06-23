Тарифы на электроэнергию: кому пересчитают платежки

В Украине с 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию. В результате, те украинцы, которые потребляют до 100 кВт*час, будут платить меньше, а тем, кто тратит много, цены повысят, сообщает Обозреватель.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что бедных украинцев будут защищать: те, кто тратит до 100 кВт*час в месяц, будут платить меньше.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа" , – подчеркнул Галущенко.

Окончательный вариант введения новых тарифов до сих пор не утвержден. Собеседники в правительстве на условиях анонимности поясняют: тариф разделят и он будет зависеть от объемов потребления.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, кВт*час электроэнергии с 1 июля может подорожать с 1,68 до 2,5 грн. При этом действовать такая цена будет для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час в месяц. Другой вариант – цены поднимут для всех, кто тратит больше 100 квт*час электроэнергии. Окончательный проект Кабинет министров до сих пор не презентовал.

Подорожания электроэнергии избежать не удастся. Так, только на транспортировку тока тратят в среднем около 1,51 грн за кВт*час. И с тарифом в 1,68 грн за кВт*час на генерацию электроэнергии остается всего 17 копеек. Этих денег катастрофически не хватает: работать приходится в убыток.