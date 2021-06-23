Самые смелые тренды лета 2021
Украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году из смелых трендов на пике популярности штаны с низкой посадкой, мужское белье и спортивные очки. Также в моде снова вьетнамки, сообщает Обозреватель.
Тенденции сейчас есть на любой вкус – и более сдержанные минималистичные, и радикальные. Соответствующий пост стилист опубликовала на странице в Instagram.
- Низкая посадка
Если вы хорошо поработали над прессом, то вам грех не попробовать этот тренд. Таким образом низкая посадка снова возвращается в моду.
- Мужское белье
Вытекающий тренд – торчащее мужское белье. Носите его как раз с заниженной посадкой или спускайте брюки.
- Прозрачность
Это более женственный тренд. Тут тоже виднеется белье, но уже не мужское. Это может быть и целое платье, и только юбка.
- Вьетнамки
Теперь их можно носить не только на пляж, а и в городе. На плоской подошве или на небольшом каблуке – выбор за вами.
- Спортивные очки
Очки по форме как маска – самый заметный тренд в солнцезащитных очках. И носить их нужно не со спортивной одеждой, а с любой.