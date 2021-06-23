Пять областей не соответствуют "зеленой" зоне – Минздрав

В Украине в пяти регионах некоторые показатели не соответствуют нормам, установленным для "зеленой" зоны карантинных ограничений, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей. Так, в Кировоградской области этот показатель составляет 297 на 100 тысяч, а в Киевской – 287. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 85.

Кроме того, коэффициент выявления новых случаев инфицирования превышает установленную норму в 4%, в Киевской (4,7%), Сумской (4,8%) и Черкасской (5,1%) областях.

Однако вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.