В Украине сократилось производство черешни, импорт растет

В прошлом году в Украине было собрано 63,6 тыс. тонн черешни. Это на 7% уступает показателям за тот же период 2019 года. Большинство производства (96%) обеспечивают домохозяйства. Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса, сообщает UBR.

При этом площади под садами почти не меняются в течение последних трех лет. Они достигают около 10 тыс. га. Поэтому объемы производства зависят от урожайности.

"Последние значительные осадки немного испортили качество ранних сортов черешни, что привело к уменьшению предложения и сравнительно высоким ценам" , – рассказал аналитик УКАБ Светлана Литвин.

По ее словам, остается надежда на более поздние сорта, если погодные условия позволят собрать урожай черешни.

Что касается прошлого года, то с уменьшением объемов производства сократились продажи за границу. При этом больше ягоды начали покупать из-за границы.

В прошлом году Украина продала 0,7 тыс. тонн черешни, что в 4 раза меньше по сравнению с 2019 годом. На импорт пришлось 1,1 тыс. тонн, или в 5 раз больше.

Большинство поставок украинской черешни отправили в Беларусь и Польшу. Одновременно больше всего продукции в Украину завезла Греция и Молдова.