Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ.﻿ Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, сообщает РБК-Украина.

По его словам, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.

Он заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует "принятия решений по ее деэскалации" .