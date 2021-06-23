Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ. Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, сообщает РБК-Украина.
По его словам, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.
Он заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует
"принятия решений по ее деэскалации".
"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.