Минцифры анонсировало открытие крупнейшего центра "Дія.Бізнес"

Национальный проект по развитию предпринимательства "Дія.Бізнес" откроет новый центр поддержки предпринимателей в Кривом Роге, сообщает БизнесЦензор.

Этот центр "Дія.Бізнес" будет крупнейшим в стране: его площадь составит 600 кв.м. Открытие ожидается осенью 2021 года.

По словам заместительницы министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, Минцифры создает единую инфраструктуру центров поддержки и предпринимательства "Дія.Бізнес", покрывающих всю страну и работающих по высшим стандартам предоставления услуг и коммуникации с предпринимателями.