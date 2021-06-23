В Беларуси официально зафиксировали штамм "Дельта Плюс"

В соседней с Украиной Беларуси впервые официально подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта", который впервые был зафиксирован в Индии и сейчас активно распространяется по миру, сообщает Depo.ua.

Анализ взятых в июне у пациентов проб показал, что в Минске 10 образцов имели набор мутаций, характерных для "индийского" варианта ("Дельта", В.1.617.2).

Ведомство напоминает, что первый известный образец этого варианта был обнаружен в Индии осенью прошлого года.

В Минздраве Беларуси добавили, что появление новых генетических линий SARS-CoV-2 является естественным процессом эволюции вируса, однако есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению со "старыми" штаммами COVID-19.

Мутации шиповидного белка приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. При этом пока нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание.