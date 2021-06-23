COVID-паспорта могут привести к ограничению прав человека

Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук во время доклада на сессии ПАСЕ, 22 июня заявил, что к введению паспортов или сертификатов вакцинации против COVID-19 необходимо относиться осторожно. Ведь это может нарушать права человека на приватность и передвижение, сообщает 24 Канал.

Ранее парламентарий уже называл коронавирус "вымышленной болезнью" и подчеркивал, что страны манипулируют цифрами и статистикой.

По его словам, хранение и использование "паспортов иммунитета" не поможет правительствам решить проблему с COVID-19. Мол, для преодоления пандемии требуется система надежного тестирования, которая исключает любые ошибки. А также следует установить единые правила для всех стран мира.

Он считает, что роль вакцин в сдерживании распространения инфекции еще не установлена, а доступность сывороток пока очень ограничена. И к тому же ВОЗ уже рекомендовала государствам не требовать получения COVID-сертификатов от туристов и посетителей.

"Введение же COVID-паспортов, вероятно, приведет к ограничению прав человека. Кроме того, это явление целиком зависит от степени медицинских рисков," , – отметил нардеп.

Камельчук подчеркнул, что использование таких документов может противоречить основным правам и свободам населения. Говорит о значительной части людей, которые таких сертификатов не будут иметь.