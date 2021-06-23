В Польше прошла буря: улицы залиты, деревья повалены (фото)
Уже несколько дней в Польше установилась дождливая погода, пронесся шторм, который повалил деревья, затопил улицы и повредил объекты инфраструктуры. Кадрами произошедшего делятся местные СМИ.
Согласно подсчетам, только за вчерашний день пожарные и спасатели выезжали на вызовы около 2600 раз. В основном их задачи заключались в откачке воды из зданий и объектов, а также удалении сломанных деревьев и веток.
Больше всего из-за непогоды пострадали области Великой Польши – там спасателям звонили примерно 1300 раз. В Малой Польше за помощью обращались 500 раз, в Мазовии – 300, в Лодзинском воеводстве – 140.
Кроме того, шторм оставил без электричества около 23 тысяч потребителей, отметили в Центре государственной безопасности республики.
Сегодня, 23 июня, осадки в Польше ожидаются преимущественно в восточной и юго-восточной частях – на границе с Украиной и Словакией.