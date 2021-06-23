Экс-заместитель главы правления Укрнафты стал советником Витренко

Советником главы НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин, сообщила пресс-служба компании, сообщает Интерфакс-Украина.

Калугин с начала 2016 по март 2021 года работал замглавы правления, исполнительным вице-президентом по добыче и переработке ПАО "Укрнафта". Также занимал руководящие должности в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо. Гражданин США.

В целом имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, владеет значительными компетенциями в области управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства.

"Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач "Нафтогаза". Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде" , - приводятся в сообщении слова Калугина.

В "Нафтогазе" отмечают, что предложенные Калугиным новые подходы помогли "Укрнафте" стабилизировать добычу углеводородов, несмотря на небольшие объемы инвестиционной программы.