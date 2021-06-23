Нужны ли разрешительные документы на гараж, забор или замену кровли

Строить жилые дома (частные, дачные, многоквартирные) или выполнять их реконструкцию запрещено без получения соответствующего разрешения. Также без предыдущего согласования нельзя начинать работы относительно возведения промышленных и коммерческих помещений, сообщает ЛигаБизнес.

Частные дома

Прежде всего, необходимо напомнить, что на сегодняшний день для проведения государственной регистрации прав собственности на индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, которые были построены до 5 августа 1992 года и расположены на территориях сельских, поселковых, городских советов, которыми в соответствии с законодательством осуществлялось ведение хозяйственный учет, проведение технической инвентаризации относительно указанных объектов недвижимости является необязательным.

В то же время на исполнение Закону № 1817-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности" 7 июня 2017 года Кабинетом Министров Украины было принято постановление № 406, которым утвержден Перечень строительных работ, которые не требуют документов, которые дают право на их выполнение, и после окончание которых объекты не подлежат принятию в эксплуатацию (дальше - Перечень).

В частности это касается возведения на земельном участке временных зданий и сооружений без установления фундаментов, в частности навесов, палаток, беседок, накрытия, эстакад, летних душевых, лестниц, теплиц, гаражей, колодцев, скважин, клозетов люфта, выгребных ям, замощений, заборов, гардеробных, открытых бассейнов и бассейнов с накрытием, погребов, входов в погребы, калиток, приямок, террас, ворот, крылец.

Гаражи﻿

Не требует оформления специальных документов строительство гаражей, если они без фундамента.

Строительство капитальных гаражей, то есть таких, которые имеют фундамент и не является временными сооружениями, требует оформления строительного паспорта и уведомления соответствующего органа государственного архитектурно-строительного контроля.

Ограждения (заборы)

Как указывалось выше, установка ограждений (заборов) на приусадебных, дачных и садовых участках не требует оформления разрешительных документов. Однако их возведение должно отвечать требованиям строительных норм. Так, в соответствии с ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий" разрешено проектировать ограждение как отдельных участков, так и всей придомовой территории усадебной застройки. Высота ограждений должна быть не более чем 2,0 м на границе соседних земельных участков и не более чем 2,5 м на границе с улицей для обеспечения нормативной инсоляции (проникновение солнечных лучей) и проветривания смежных территорий.

Присоединение и подключение к сетям

Присоединение и подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, расположенных на приусадебных, дачных и садовых земельных участках и земельных участках для строительства индивидуальных гаражей, также не требует оформления разрешительной документации.

Потому, учитывая положения Перечня, поставщики электроэнергии, газа, воды не имеют права требовать оформления разрешительных документов на присоединение и подключение домов и хозяйственных зданий и сооружений к своим сетям.

Также без получения дополнительных документов разрешено оснащать здания и сооружения приборами для ведения отделенного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Кровля, дверные и оконные прорези

Замена кровли зданий и сооружений согласно строительным нормам без вмешательства в несущие конструкции, а также замена уже существующих заполнений оконных, балконных и дверных прорезей тоже проводится без необходимости получения отдельных разрешений.

Перепланировка

Работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома или помещения, а также нежилого дома, здания, сооружения, помещения, выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы совместного пользования, не требуют оформления документов, которые дают право на выполнение строительных работ. По завершению указанных работ введение объекта в эксплуатацию не требуется.

Многоквартирные дома

В соответствии с частью второй статьи 383 Гражданского кодекса владелец квартиры может по своему усмотрению осуществлять ремонт и изменения в квартире, предоставленной ему для проживания как единого целого, - при условии, что эти изменения не приведут к нарушениям прав владельцев других квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме и не нарушат правил эксплуатации дома и санитарно-технических требований.

Правилами содержания жилых домов и придомовых территорий, утвержденными приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17 мая 2005 года № 76 (дальше - Правила), установлено, что к элементам перепланировки жилых помещений принадлежат: перенос и разборка перегородок, перенос и установка дверных прорезей, установка и переоборудование тамбуров, пристройка балконов на уровне первых этажей многоэтажных домов. К переоборудованию принадлежит установка в отдельных квартирах многоквартирных домов индивидуального отопления и иного инженерного оборудования, перенесение нагревательных, сантехнических и газовых приборов; обустройство и переоборудование туалетов, ванных комнат, вентиляционных каналов.

Пунктом 1.4.1 Правил определено, что переоборудование и перепланировку жилых домов, жилых и нежилых в жилых домах помещений разрешено делать после получения разрешения исполнительного комитета местного совета народных депутатов в соответствии с законодательством.

В то же время работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого дома, здания, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы совместного пользования, - относительно объектов, которые по классу последствий (ответственности) принадлежат к объектам с незначительными (СС1), со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, не требуют документов, которые дают право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Внимание!

Проведение любого ремонта или реставрации в помещении, в том числе квартире, которая находится в доме-достопримечательности архитектуры национального или местного значения осуществляется только при наличии письменного разрешения Министерства культуры Украины или органа исполнительной власти Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций соответственно, на основании согласованной с ними научно-проектной документации (статья 26 Закона "Об охране культурного наследия").