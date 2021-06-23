5 способов как не надо сбивать высокое давление

Высокое кровяное давление, или гипертония – это хроническое заболевание, которое без контроля и лечения может вызвать сердечный приступ, инсульт, болезни сердца, сосудов и почек. Гипертонию также называют "тихим убийцей, сообщает 24 Канал.

Обычно человек никак не чувствует, что у него поднялось давление, и чтобы это понять, нужен тонометр. Нетрадиционные методы борьбы с высоким давлением не входят в официальные клинические рекомендации по лечению гипертонии. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, есть ли от них польза.

Как не надо сбивать давление

Компресс с яблочным уксусом или уксусная вода

В одном небольшом исследовании на животных выяснили, что у крыс, которым давали корм с уксусной кислотой, снизилось давление. Однако нет доказательств, что уксус может помочь при гипертонии у людей. Кроме того, если выпить уксус, это может привести к ожогам пищевода, желудка и смерти.

Прохладная ванна или лед

Это может ненадолго снизить температуру тела. Но нет исследований, подтверждающих, что ванна с холодной водой поможет снизить давление. Иногда также советуют протирать виски и шейные позвонки кубиком льда. Эффективность такого метода тоже не доказана.

Корень валерианы

Валериана – растение, которое используют в альтернативной медицине при лечении бессонницы, тревоги, стресса, депрессии. Но среди показаний к применению валерианы нет гипертонии. Кроме того, она может вызвать аллергию – крапивницу, затрудненное дыхание, отек лица, губ, языка или горла. Общие побочные эффекты от приема валерианы: головная боль, расстройство желудка, проблемы с мышлением, сухость во рту. Кроме того, валериана противопоказана, если человек уже принимает препараты от гипертонии.

Чай с мятой

Обычно ученые оценивают, эффективен ли чай с мятой, если пить его регулярно. Вопрос его употребления прямо во время гипертонического кризиса никто не рассматривал.

Мед с лимоном

Этот метод относится к аюрведической медицине. Считается, что такой коктейль помогает контролировать высокое кровяное давление. Однако у ученых нет научных подтверждений, что он эффективен, как и в целом альтернативная медицина. Кроме того, мед – сильный аллерген и может быть опасен для людей с диабетом.