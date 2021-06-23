Юлия Санина показала модный игривый образ

Юлия Санина славится оригинальными образами на концертах. Знаменитость считается иконой украинского эпатажа, поскольку каждый ее выход на сцену сопровождается новым смелым перевоплощением, сообщает 24 Канал.

На своей личной странице в инстаграме Юлия Санина опубликовала игривый образ. Артистка сумела в очередной раз удивить своих фанатов интересным аутфитом.

﻿Одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса примерила черный топ, который довершила золотистым костюмом. Дополнили такой необычный образ многочисленные золотистые цепочки на шее, браслеты, перстень и серьги-кольца. Юлия часто примеряет на себе стильные и оригинальные прически. На голове она сделала много пучков из косичек. Такую прическу Юлия назвала в своем инстаграме "Ежик".



Ориганильный аутфит Юлии Саниной / Фото из инстаграма