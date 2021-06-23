Украина "спровоцировала кризис на Донбассе" перед саммитом НАТО, – Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Украина "спровоцировала очередной кризис на Донбассе" накануне брюссельского саммита НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Шойгу считает, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. По его словам, в Европе устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния.

"Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси", – подчеркнул он.

Шойгу добавил, что характерным примером являются учения Defender-Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.

Также российский министр считает "взрывоопасной" ситуацию в Европе.

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", – сказал он.

Кроме того, Шойгу отметил, что ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США.

"В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США", – сказал он, отметив, что итоги недавней встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога.

По словам Шойгу, еще одно предложение содержится в заявлении РФ в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.