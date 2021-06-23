На Сумщине пограничник требовал 10 тысяч евро за пересечение границы

Правоохранители Сумкой области заявили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды оперативному сотруднику пограничного отряда и его посреднику, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в Российскую Федерацию. Деньги должны были быть переданы через посредника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оба подозреваемых были задержаны во время передачи оговоренной суммы средств. Теперь им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.