В РФ назвали угрозы мировой безопасности

Президент России Владимир Путин назвал среди имеющихся угроз в мире риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал, киберпреступность и терроризм, сообщает Корреспондент.

"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", – заявил Путин.

По его словам, Россию "не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов".

"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают" , – добавил российский лидер.

Путин заверил, что Россия будет содействовать укреплению мира и стабильности на континенте.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи" , – сказал он.