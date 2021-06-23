Обновленный Duster показали в Европе

Компания Dacia, входящая в многонациональный альянс Renault-Nissan, представила обновленную версию популярного кроссовера Duster. Новинка получила иную светотехнику и ряд изменений в салоне, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. У компании Dacia большие планы. В ближайшие несколько лет будут проведены изменения айдентики, а поклонников марки ждут новые интересные модели. А пока в недрах КБ идут работы по созданию перспективных образцов, подошло время обновить бестселлер Duster, актуальное поколение которого выпускается с 2017 года.

Автомобиль получил новую светотехнику и облицовку радиатора. Источник: Dacia

Dacia Duster. Источник: Dacia

Внешне автомобиль почти не изменился за исключением светотехники, которая сохранила форму, но получила иную "начинку". Также изменился рисунок облицовки радиатора, задний спойлер и колесные диски. В салоне появилась новая инфо-развлекательная система с более крупным 8-дюймовым сенсорным дисплеем, который пришел на смену 6-дюймовому.

В салоне появилась новая инфо-развлекательная система с более крупным 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Источник: Dacia

В функционал мультимедиа вошли Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi, а для подключения гаджетов предусмотрено 4 порта USB. Между передними креслами установили вместительный подлокотник с глубоким отделением для разных мелочей. Кроме того, изменена форма подголовников, а также появились новые материалы и цвета отделки.

Для модели будет доступен широкий ассортимент силовых агрегатов. Источник: Dacia

Для модели будут доступны турбодизель dCi 115 с моно- или полным приводом и 6-ступенчатой "механикой", а также несколько бензиновых моторов. Версии TCe 90 2WD, TCe 130 2WD и TCe 150 4WD работают в паре с 6-ступенчатой "механикой", а для наиболее мощной модификации TCe 150 2WD предлагается 6-ступенчатая роботизированная КП EDC. Кроме того, покупатели смогу приобрести би-топливный вариант с фирменным ГБО ECO-G 100. Эта версия идет с моноприводом и 6-ступенчатой МКП. Новинка будет предложена в трех комплектациях.

Покупатели смогу приобрести би-топливный вариант с фирменным ГБО. Источник: Dacia

Прием заказов на новинку в Европе стартует 5 июля. Стоимость базовой версии начинается с отметки 14490 евро, а за топ-версию с полным приводом просят 22900 евро. К европейским дилерам обновленный Duster прибудет к концу лета.

К европейским дилерам обновленный Duster прибудет к концу лета. Источник: Dacia

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкие тюнеры построили эффектный вездеход на базе Dacia Duster для реального бездорожья.