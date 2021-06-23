Джанабаева показала редкое фото с сыновьями и Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками редким снимком, на котором показала своих подросших сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Вместе с ними позировал и Валерий Меладзе, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото Джанабаева разместила на странице в Instagram. Кадр знаменитость опубликовала в честь дня рождения своего супруга. На снимке семья была одета в одинаковом стиле – белых рубашках и темных брюках. Старший сын знаменитостей позировал сзади родных, а младший сидел на руках у Меладзе.

Джанабаева и Меладзе на фотосессии со своими сыновьями. Источник: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Источник: instagram.com/albinadzhanabaeva