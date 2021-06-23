В Госпогранслужбе рассказали о ходе поисков пропавшего офицера

Поиски пропавшего в Одессе руководителя штаба Одесского отряда морской охраны ГПСУ и заместителя командира Алексея Черткова продолжаются – его не считают дезертиром, заявила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк, сообщает Depo.ua.

В Морской охране Госпогранслужбы рассказали о том, как идут поиски пропавшего офицера Алексея Черткова. По словам Натальи Гуменюк, для Госпогранслужбы стали неожиданностью те факты, которые озвучил в интервью 18 июня заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Напомним, Цуцкиридзе сообщил, что у пограничника, пропавшего первого июня, были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. А за несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино.

"Уголовное производство расследуется по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Когда речь идет о пропавших без вести, мы всегда начинаем расследование по этой статье. Это стандартная практика. Предварительные выводы делать рано. В СМИ была информация со ссылкой на слова его жены, он вернулся домой. Мы это опровергли", — отметил Максим Цуцкиридзе.

Также Цуцкиридзе рассказал, что у офицера с женой был конфликт на бытовом уровне. Это, по его словам, подтверждается показаниями соседей и записями, которые были изъяты во время обыска в его кабинете.

"Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", – рассказал заместитель председателя Национальной полиции.

В Госпогранслужбе рассказали, что Чертков не признан дезертиром. В настоящее время он снят по обеспечению и выведен из должности. Его родители действительно живут в оккупированном Крыму и он учился в Севастополе. Но слухи о том, что Алексей Чертков служил в Крыму и являлся агентом из оккупированного Крыма, неправдивые. Поиски продолжаются. Подтверждения пока не нашла ни версия следствия.