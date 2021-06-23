Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку

Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце "Defender" Королевского Военно-морского флота Великобритании, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны - 73-ий морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого) провели совместную тренировку, где отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.