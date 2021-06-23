В электронном больничном обновили причины нетрудоспособности

Материальное обеспечение застрахованным лицам по е-больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что у е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности, сообщает ЛигаБизнес.

В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособностина бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.

Причина нетрудоспособности - это сведения относительно страхового случая, наступление которого обусловило временную нетрудоспособность, которые содержатся в записи о временной нетрудоспособности. Определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.

Причины нетрудоспособности в е-больничных:

"1 - Временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы, которые не связаны с несчастным случаем на производстве"

"2 - Беременность и роды"

"3 - Необходимость ухода за больным ребенком"

"4 - Необходимость ухода за больным членом семьи"

"5 - Необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или иного лица, которое присматривает за таким ребенком"

"6 - Карантин, установленный в соответствии с законодательством"

"7 - Протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия"

"8 - Пребывание в отделении санаторно-курортного заведения"

"9 - Временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу" (может быть с отметкой о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента)

"10 - Пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS - СoV - 2".

В случае наличия в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента, причина нетрудоспособности "Временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы, которые не связаны с несчастным случаем на производстве" по завершению расследования может быть изменена Фондом социального страхования Украины на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания на причины:

"11 - Временная нетрудоспособность в результате профессионального заболевания"

"12 - Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве".

Напоминаем, что случаи временной нетрудоспособности оформлены бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным являются разными страховыми случаями, потому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных.

Формы приложений к заявлению-расчету, а также пособие для наглядного отображения интеграции категории медицинских заключений о временной нетрудоспособности по причине нетрудоспособности в е-больничном можно найти на веб-портале ФССУ.