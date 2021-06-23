В Крыму после потопа поселок завалило камнями (фото)

Поселок Ай-Василь в аннексированной Россией Ялте оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды из-за сильных ливней. Снимки опубликовало издание Crimean Tatars, сообщает Деловая столица.

Сообщается, что несколько домов на улице Джафера Сейдаметова почти полностью ушли под воду.

"Некоторые семьи оказались без крыши над головой, потеряли все имущество и даже документы", — пишет источник.

Кроме того, спустя 4 дня после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.

Утром 18 июня в результате подтопления улиц из-за сильных ливней в Ялте приостановили движение всех троллейбусов и автобусов по двум маршрутам. Также город отключили от водоснабжения из-за повышенной мутности воды вследствие сильных дождей. В Ялте были обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, в результате чего 2700 человек остались без электроснабжения.