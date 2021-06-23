В Крыму после потопа поселок завалило камнями (фото)

Поселок Ай-Василь в аннексированной Россией Ялте оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды из-за сильных ливней. Снимки опубликовало издание Crimean Tatars, сообщает Деловая столица.

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Сообщается, что несколько домов на улице Джафера Сейдаметова почти полностью ушли под воду.

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"Некоторые семьи оказались без крыши над головой, потеряли все имущество и даже документы", — пишет источник.
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Кроме того, спустя 4 дня после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.

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Утром 18 июня в результате подтопления улиц из-за сильных ливней в Ялте приостановили движение всех троллейбусов и автобусов по двум маршрутам. Также город отключили от водоснабжения из-за повышенной мутности воды вследствие сильных дождей. В Ялте были обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, в результате чего 2700 человек остались без электроснабжения.

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