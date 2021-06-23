В Одесской области продолжаются поиски возможных пострадавших после оползня

22 июня в 14:34 поступило сообщение от дежурного полиции - в Белгород-Днестровском районе на берегу моря возле с. Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха.

Об этом сообщает ГСЧС.﻿

По предварительной информации, под почвой, возможно, находятся люди. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв. м.

По состоянию на 11:00 23 июня, продолжаются работы по расчистке обвала грунта вблизи с. Лебедевка Белгород-Днестровского района. На место происшествия привлечен трактор. В ходе опроса местного населения и администрации баз отдыха, заявлений и сообщений об исчезновении людей в районе поисков не было.

К поисковым работам привлечены: от ГСЧС привлечено 23 чел. в / с, 8 человек ВСУ и 8 человек местного населения.