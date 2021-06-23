В Украине требуют закрыть границу и прекратить сообщение с РФ

Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре распространяется индийский штамм COVID-19, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве. Об этом, ссылаясь на заявление партии "Европейская Солидарность, сообщает Деловая столица.

"Ученые предупреждают, что индийский штамм "Дельта" значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных.

По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не прибегнуть к жесткому сдерживанию болезни на границе", — отмечают в политической силе.

В "Европейской солидарности" подчеркивают, что власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 000 граждан и более 750 000 инфицировалось. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан.

Угроза новой волны эпидемии — реальное основание для проведения заседания СНБО. "Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.