Синоптик рассказал, каким будет июль 2021 года
Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что погода в Украине на экваторе лета 2021 года будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, сообщает ТСН.
Так, согласно его расчетам, в июле от погоды стоит ожидать много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.
В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:
- начало месяца будет дождливым;
- с 4 по 8 июля — аномальная жара;
- 11-12 июля — дожди и бури;
- 16-17 июля — дожди;
- с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря;
- 30 июля — дожди.