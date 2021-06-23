Синоптик рассказал, каким будет июль 2021 года

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что погода в Украине на экваторе лета 2021 года будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, сообщает ТСН.

Так, согласно его расчетам, в июле от погоды﻿ стоит ожидать много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз: