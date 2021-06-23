4 способа, как стать хорошим собеседником

Для того, чтобы добиться успеха в карьере необходимо уметь заводить правильные знакомства и общаться с людьми, а значит нужно учиться, как правильно коммуницировать, сообщает WomanEL.

4 действенных способа, как стать хорошим собеседником.

Проявите интерес

Лучше всего беседа складывается тогда, когда люди действительно проявляют интерес к словам друг друга. Поэтому задавайте вопросы, слушайте и высказывайте свое мнение о предмете обсуждения.

Расширяйте кругозор

Уровень ваших знаний и ширина словарного запаса напрямую влияет на то, будете ли вы интересным собеседником. Читайте книги, что поможет и улучшить речь и расширить кругозор, а также старайтесь узнавать что-то новое из разных сфер жизни, чтобы позже использовать это в диалогах.

Не бойтесь шутить

Не стесняйтесь рассказывать забавные случаи из своей жизни или шутить, главное чтобы это было уместно. Это не только расположит к вам людей, но и поможет собеседнику расслабиться.

Практика

Лучший способ научиться вести интересный и живой диалог это практиковаться в общении как можно чаще. Тренируйтесь на своих близких, коллегах и знакомьтесь в общественных местах.