Тищенко выложил видео, из-за которого задержали самолет

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко выложил видео, в котором пообещал жителям Закарпатской области защищать их права, сообщает Деловая столица.

Как сообщалось, Тищенко не удалось сделать запись с первого дубля, из-за чего вылет самолета Киев — Ужгород, по данным очевидцев, был задержан.

"Призываю друзей-закарпатцев ничего и никого не бояться. Мы будем защищать ваши права. Мы будем делать все, как обещали президент и наша команда. Ибо вы — наша сила. Да, идет сопротивление! Да, олигархи думают, что они смогут нас победить... Поверьте нам — на нашей стороне правда", — сказал Тищенко.

Что побудило нардепа на запись такой пламенной речи и почему он отправился на Закарпатье, пока неизвестно.