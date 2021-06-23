Суды не будут принимать данные сайта "Миротворец" в качестве доказательств

Суды не будут принимать данные сайта "Миротворец" в качестве доказательств

Журналист Алексей Романов заявил, что сайт "Миротворец", который из-за незаконного использования личных данных сотен людей призвал закрыть Европарламент, не может являться доказательной базой для украинских судов, сообщает Страна.ua.

"Доводы … о том, что размещённая на сайте "Миротворец" информация … официально не подтверждает информацию …, поскольку этот интернет-сайт не является официальным интернет-ресурсом уполномоченных правоохранительных органов, где размещена проверенная информация в отношении конкретных лиц, а потому не может быть признана надлежащим и допустимым доказательством по делу", - написал Романов, цитируя выписку из Единого госреестра судебных решений.

Данное решение было вынесено в херсонском суде по делу, в котором мужчина хотел выписать из квартиры собственного сына. В качестве доказательства его непроживания он привел скриншот с "Миротворца" о том, что сын участвует в "незаконных вооружённых формирований". Однако в суде не приняли такие доказательства.

Миротворец больше не будет доказательной базой. Скриншот из фейсбука Алексея Романова

Миротворец больше не будет доказательной базой. Скриншот из фейсбука Алексея Романова

Напомним, "Миротворец" был создан в 2014 году и с тех пор регулярно публикует личные данные людей, которых он обвиняет в работе на Россию и "ДНР/ЛНР". В тоже время, зачастую туда попадают люди, которые оппонируют власти или выступают с антинационалистических позиций.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в так называемых "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры требовали закрыть сайт, но он продолжил свою работу.

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