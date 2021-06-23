Суды не будут принимать данные сайта "Миротворец" в качестве доказательств

Журналист Алексей Романов заявил, что сайт "Миротворец", который из-за незаконного использования личных данных сотен людей призвал закрыть Европарламент, не может являться доказательной базой для украинских судов, сообщает Страна.ua.

"Доводы … о том, что размещённая на сайте "Миротворец" информация … официально не подтверждает информацию …, поскольку этот интернет-сайт не является официальным интернет-ресурсом уполномоченных правоохранительных органов, где размещена проверенная информация в отношении конкретных лиц, а потому не может быть признана надлежащим и допустимым доказательством по делу" , - написал Романов, цитируя выписку из Единого госреестра судебных решений.

Данное решение было вынесено в херсонском суде по делу, в котором мужчина хотел выписать из квартиры собственного сына. В качестве доказательства его непроживания он привел скриншот с "Миротворца" о том, что сын участвует в "незаконных вооружённых формирований". Однако в суде не приняли такие доказательства.

Напомним, "Миротворец" был создан в 2014 году и с тех пор регулярно публикует личные данные людей, которых он обвиняет в работе на Россию и "ДНР/ЛНР". В тоже время, зачастую туда попадают люди, которые оппонируют власти или выступают с антинационалистических позиций.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в так называемых "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры требовали закрыть сайт, но он продолжил свою работу.